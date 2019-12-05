شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: 300 طلب لتخصيص أراضى صناعية بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مستثمرى أكتوبر تدرس توسيع استثماراتها بأكتوبر الجديدة استقبل الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، المهندس مجدى يوسف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بمقر الجمعية أمس، لبحث كافة أوجه التعاون بين الجانبين فى إطار خطة الدولة لتوسيع وزيادة الإستثمارات بالمدن الجديدة.

وحضر اللقاء مع رئيس مجلس الإدارة كلا من المهندس مصطفى عبيد رئيس لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، عمر الصعيدى أمين الصندوق، شيماء يوسف المدير التنفيذى للجمعية.

وشدد خميس، على أهمية التعاون بين الجمعية وجهاز مدينة أكتوبر الجديدة لتلبية متطلبات المستثمرين من أعضاء الجمعية الراغبين فى توسيع استثماراتهم، خاصة فى ظل تشجيع الدولة للصناعة والإنتاج مؤخرا، مشيرا إلى أن هناك العديد من المصانع الكبرى تفكر حاليا فى زيادة خطوط الإنتاج الخاصة بها من ناحية وتوسيع أماكن اللوجيستيات والتخزين من ناحية أخرى.

وأكد خميس، أن مهمة الجمعية هى تعزيز التواصل مع كافة الجهات الحكومية للإطلاع على كافة الفرص الاستثمارية الجديدة وتشجيع أعضائها على سلك كافة الطرق التى تؤدى إلى زيادة الإستثمارات ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.

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ومن جانبه استعرض المهندس مجدى يوسف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، كافة الفرص الاستثمارية المتاحة على جمعية مستثمرى أكتوبر، مؤكدا تشجيع الدولة بشكل كبير للمستثمر الجاد وتذليل كافة العقبات له.

وكشف يوسف، لأعضاء جمعية المستثمرين عن تخصيص 10 آلاف فدان للمنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة تشتمل المرحلة الأولى منها على ترفيق1100 فدان فى الوقت الحالى والانتهاء منها منتصف 2020، مشيرا إلى أنه تلقى أكثر من 300 طلب حتى الآن من المستثمرين الراغبين فى إقامة منشآت صناعية واستثمارية بالمدينة.

وتشتمل مشروعات الإسكان بالمدينة على 4500 وحدة سكنية لمشروع سكن مصر، وجار تنفيذ 30 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى منطقة غرب المطار، وتنفيذ 40 ألف وحدة اسكان اجتماعى بمنطقة الـ800 فدان باستثمارات 9 مليارات جنيه، بالإضافة إلى استعراض العديد من الفرص الاستثمارية فى قطاعى الخدمات والتجارى بالقرب من التجمعات السكنية الجديدة.

على صعيد متصل يدرس رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر التقدم بطلب تخصيص 2 مليون متر بالمنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة للجمعية وتوزيعها على المستثمرين، على أن يتم عرض هذا المقترح على مجلس الإدارة منتصف الشهر الجارى، بالإضافة إلى القيام بجولة تفقدية للمدينة مطلع الإسبوع الجارى للتعرف على المدينة وزيارة المنطقة الصناعية بها.