شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "أرامكو" تعلن السعر النهائى للسهم بعد انتهاء فترة الاكتتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، اليوم الخميس، عن التسعير النهائي للسهم بعد انتهاء فترة الاكتتاب أمس الأربعاء، والتى بلغت قيمة طلبات المشاركة 189.07 مليار ريال، من خلال الاكتتاب في 5.91 مليار سهم. وانتهت أمس الأربعاء، فترة اكتتاب شريحة المؤسسات بالطرح الأولي لشركة "أرامكو. وكشفت مؤخراً شركة سامبا كابيتال، والأهلي كابيتال، وإتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين، عن نتائج الإقبال لشريحة المؤسسات للأيام الـ17 الأولى من طرح شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو، والتى بلغت قيمة طلبات المشاركة 189.07 مليار ريال، من خلال الاكتتاب في 5.91 مليار سهم.

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