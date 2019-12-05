"القابضة للمياه" توقع مذكرة تفاهم مع "إى فاينانس" للتحول الرقمى لإيرادات الشركة

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وأوضح المهندس ممدوح رسلان، أن مذكرة التفاهم تأتى في إطار جهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لتطوير الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتسهيل عمليات سداد الفواتير، وتبادل وميكنة الخدمات، وتطوير منظومة التحصيل الإلكتروني، بما يحقق الدقة والسرعة فى عمليات التحصيل، من خلال الاستفادة من القنوات المتاحة، وبناء شراكات مع الشركات التى تمتلك بنية تحتية عالية التقنية، وشبكة إلكترونية مؤمنة ومشفرة وفق أحدث القياسات العالمية، والمدعومة بشهادات دولية، وذلك تماشيا مع اتجاه الدولة للتحول الرقمى، وميكنة الخدمات، لتقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال المعاملات الإلكترونية.
وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن مذكرة التفاهم تتيح الاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات المتاحة لشركة "إى فاينانس"، وتحصيل قيمة الخدمات للعدادات مسبقة الدفع، وكذلك العدادات التقليدية، وميكنة عملية التحصيل إلكترونيا من خلال أجهزة هاند هيلد، وطباعة ايصالات سداد قيمة استهلاك المياه من خلال نقاط البيع، والتحصيل المنزلي مقابل الخدمات سواء نقدي أو بالبطاقات البنكية جميعها، أو باستخدام المحافظ الإلكترونية المتواجدة بالسوق، وميكنة تقديم الخدمات عبر الموقع الالكترونى للشركة القابضه والشركات التابعة مثل: (تقديم مستندات – سداد رسوم معاينة – سداد قيمة مقايسة – تحديد موعد لتوقيع العقود – وغيرها).
وأكد المهندس ممدوح رسلان، أن توقيع مذكرة التفاهم، يعد خطوة مهمة للتحول الرقمى، من خلال إتاحة شحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق تطبيقات المحمول المربوطة بالشبكة بنظام اللاتلامسي NFC، وتطوير تطبيق الشركة القابضة 125.
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