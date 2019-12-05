أنصار البيئة يتظاهرون أمام مقر منظمة أوبك

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وحمل المتظاهرون لافتات تقول "أوقفوا حرق النفط" و"نريد بيئة نظيفة"، كما حملوا دمى ملوثة بالنفط الخام؛ تعبيرا عن المخاوف الدولية الخاصة بتغير المناخ.
ونظم المظاهرة عدد من الجمعيات المعنية بمكافحة تغير المناخ والمطالبة بالتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض والتي تطالب أيضا بالتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
يذكر أن أوبك تشهد على مدار اليوم وغدا 3 اجتماعات وزارية تبحث سبل تحقيق الاستقرار في سوق النفط وإنعاش الاستثمارات في الصناعة.
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