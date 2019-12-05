شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام للأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعات قيادية والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 28 مليون سهم بقيمة 563.9 مليون ريال، وارتفعت أسهم 79 شركة، فيما تراجعت 83 شركة.
وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.54%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.32%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.30%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.29%، فقطاع الأدوية بنسبة 0.19%.
وجاء سهم "عناية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.05%، ثم أمانة للتأمين نسبة 3.81%، ثم أسمنت أم القرى بنسبة 3.68%، فيما تصدر سهم "باعظيم" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.13% ثم تبوك الزراعية بنسبة 3.58%، ثم ثمار بنسبة 1.45%.
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