تراجع المؤشر العام للأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعات قيادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% خاسرا 10.12 نقطة ليصل إلى مستوى 7861.08 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.65% خاسرا 294.92 نقطة ليصل إلى مستوى 6055.54 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 28 مليون سهم بقيمة 563.9 مليون ريال، وارتفعت أسهم 79 شركة، فيما تراجعت 83 شركة. Advertisements وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.54%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.32%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.30%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.29%، فقطاع الأدوية بنسبة 0.19%. وجاء سهم "عناية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.05%، ثم أمانة للتأمين نسبة 3.81%، ثم أسمنت أم القرى بنسبة 3.68%، فيما تصدر سهم "باعظيم" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.13% ثم تبوك الزراعية بنسبة 3.58%، ثم ثمار بنسبة 1.45%.

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