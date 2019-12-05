شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الروسى يمتنع عن التعليق على موقف روسيا من اجتماع أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - امتنع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن التعقيب اليوم الخميس، حين سئُل عن عما إذا كانت روسيا تدعم الاتفاق الحالي لأوبك+ أم أنها تميل إلى زيادة التخفيضات في اجتماع أوبك+ الذي يُعقد في فيينا.
وقال نوفاك الذي كان يتحدث في العاصمة النمساوية إن موقف روسيا سيصبح أكثر وضوحا في وقت لاحق اليوم.
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت رويترز أن أوبك+ ستبحث زيادة تخفيضات إنتاج النفط بأكثر من 400 ألف برميل يوميا كتصور رئيسي بحسب مصدرين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة الروسى يمتنع عن التعليق على موقف روسيا من اجتماع أوبك+ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.