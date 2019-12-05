شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الروسى يمتنع عن التعليق على موقف روسيا من اجتماع أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - امتنع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن التعقيب اليوم الخميس، حين سئُل عن عما إذا كانت روسيا تدعم الاتفاق الحالي لأوبك+ أم أنها تميل إلى زيادة التخفيضات في اجتماع أوبك+ الذي يُعقد في فيينا.

وقال نوفاك الذي كان يتحدث في العاصمة النمساوية إن موقف روسيا سيصبح أكثر وضوحا في وقت لاحق اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت رويترز أن أوبك+ ستبحث زيادة تخفيضات إنتاج النفط بأكثر من 400 ألف برميل يوميا كتصور رئيسي بحسب مصدرين.