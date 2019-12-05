رئيس جهاز 15 مايو يقود حملة مكبرة للتصدي للتعديات والمخالفات بالمدينة

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وقال المهندس سيد همام: أسفرت الحملة عن تنفيذ قرار غلق وتشميع لمول، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 19 قرارا آخر، كما أسفرت الحملة عن إزالة عدة مخالفات وباعة جائلين بالمجاورة الـ(19) بالمدينة، وذلك بالتنسيق مع لجنة إزالة المخالفات بالمدينة.
وفي سياق آخر، أضاف المهندس سيد همام، أنه تم تنفيذ عدة أعمال للزراعة والنظافة والتنسيق الحضري بالمدينة، حيث قام فريق العمل بقص وتهذيب الأسوار النباتية العالية بعدة مناطق بالمدينة، وكذا تنفيذ أعمال النظافة بالمجاورة الـ 24، وإزالة المخلفات الموجودة على أعمال التدبيش.
وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات لتشمل أنحاء المدينة كافة، وكذا استمرار أعمال النظافة والتطوير لتكون في مقدمة مدن الجيل الأول، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في أجهزتها المختلفة لتوفير سبل الراحة لقاطني تلك المدن، والحفاظ على المظهر الجمالي لها.
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