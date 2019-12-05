شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الروسى يريد مواصلة التعاون مع السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الطاقة الروسية على تويتر، أن الوزير ألكسندر نوفاك أبلغ نظيره السعودى اليوم الخميس، أنه يتعين على بلديهما مواصلة التعاون. واجتمع نوفاك مع وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان في فيينا قبل بدء اجتماع يستمر يومين لأوبك وحلفائها لتحديد كيفية دعم أسواق الطاقة.

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