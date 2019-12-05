الاقتصاد

ارتفاع طفيف لبورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى النقل والبنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% رابحا 1.31 نقطة ليصل إلى مستوى 2696.93 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى السلع والبنوك.

 

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 111.1 مليون سهم محققة ما قيمته 80.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 998 صفقة لعدد 27 سهما، وارتفع 14 سهما، وانخفضت 8 أسهم، واستقرت 5 أسهم.

 

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وارتفع قطاعى النقل والبنوك ببورصة دبى، بنسبة 0.95%، 0.09%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.81%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.62%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%.

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.86%، ثم سهم شركة داماك العقارية بنسبة 2.60%،  فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.13%، ثم سهم دبى للاستثمار بنسبة 1.55%.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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