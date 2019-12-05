الاقتصاد

غرفة الصناعات الهندسية تطالب بحصر أسباب تعثر المصانع لعدم تكرار الأزمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد المهندس ،رئيس غرفة الصناعات الهندسية، بجلسات حوار مع كافة الصناع لمعرفة المشكلات التى تواجه المصنعين، مشيرا إلى أهمية أن نضع فى الحسبان إعادة تشغيل المصانع المتعثرة سيؤدى إلى مزيد من توفير فرص العمل وتوافر منتجات للأسواق، ولابد من البحث عن أسباب تعثر هذه المصانع لعدم تكرار هذه الأزمات.

 

وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن إعادة تأهيل المصانع وتشغيلها له مردود على الاقتصاد، لافتا إلى أهمية حصر الاقتصاد الصناعى غير الرسمي، ولابد من عمل قائمة بالمصانع غير الرسمية، وعددها غير قليل لبحث كيفية دمجهم بالقطاع الرسمي.

 

وأكد المهندس، أهمية إرسال المبادرة الخاصة بتخصيص 100 مليار للصناعات المختلفة، وإسقاط 31 مليار كفوائد ديون عن المصانع المتعثرة، إلي الغرف الصناعية في اتحاد الصناعات، لمناقشتها مع الأعضاء والمصانع.

 

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وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، قال إن البنك المركزى والبنوك ستوفر دعما بمبلغ 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتعلقة بقطاع الصناعة، وهذه خطوة كبيرة للغاية، من قبل البنك المركزى ووزارة المالية.

 

وأعلن محافظ البنك المركزى فى مؤتمر صحفى بمقرمجلس الوزراء، أن هناك 96 ألف مؤسسة صناعية ستسفيد من هذه المبادرة، مؤكدا أن البنوك جاهزة تماماً لتوفير أى أحجام من التمويل، وهناك سيولة متوافرة. 

 

وقال إنه فيما يتعلق بمبادرة المصانع المتعثرة، فقد تم توجيه البنوك بإزالة الفوائد المتراكمة من هذه المصانع المتعثرة، والتى تصل لـ31 مليار جنيه بجانب إزالتهم من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، لافتا إلى أن هناك 5184 مصنعا متعثرا.

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