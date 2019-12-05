شكرا لقرائتكم خبر عن "المجتمعات العمرانية": بيع 66 محلاً تجارياً و 14 صيدلية ومخبزا بمدينة 15 مايو والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المهندس سيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أن الجلسة الأولى للمزاد ستشمل، بيع عدد 20 محلاً تجارياً و3 صيدليات، و3 مخابز بلدية، بأسواق المجاورتين (26 و 33)، وبالوحدات المركبة (9 ، 10)، و (3 ، 4)، و (11 ، 12)، بامتداد المدينة، وبالسوق رقم 1 بمنطقة الـ 90، وسوق منطقة الـ120 فدانا، وسوق منطقة الـ52 فدانا، والسوق الرئيسي بالإسكان الاجتماعي رقم (3)، محور الأراضي بمناطق الإسكان الاجتماعي بالمدينة.
وأضاف رئيس الجهاز، أن الجلسة الثانية للمزاد ستشمل، بيع عدد 24 محلاً تجارياً، وصيدليتين و مخبزين، بأسواق المجاورتين الـ(33 ومتخللات 23) بالمدينة، وبالوحدتين المركبتين (3 ، 4) و (11 ، 12) بامتداد المدينة، وبالسوق رقم 1 بمنطقة الـ 90، وسوق منطقة الـ120 فدانا، وسوق منطقة الـ52 فدانا، والسوق الرئيسي والفرعي بالإسكان الاجتماعي رقم (3)، محور الأراضي بمناطق الإسكان الاجتماعي، وسوق الإسكان العائلي بالمدينة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم بالجلسة الثالثة للمزاد، بيع عدد 22 محلاً تجارياً، وصيدليتين، ومخبزين، بأسواق المجاورة (33)، وبالوحدتين المركبتين (3 ، 4) و (11 ، 12) بامتداد المدينة، وبالسوق رقم 1 بمنطقة الـ 90، وسوق منطقة الـ120 فدانا، وسوق منطقة الـ52 فدانا، والسوق الرئيسي والفرعي بالإسكان الاجتماعي رقم (3)، محور الأراضي بمناطق الإسكان الاجتماعي، وسوق الإسكان العائلي بالمدينة.
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