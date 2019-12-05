شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المنطقة الاستثمارية بميت غمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم المنطقة الاستثمارية بميت غمر، ونقدم لك ما تقدمه وزارة الاستثمار لتفعيل وتشغيل المنطقة. 1- أبرز التيسيرات الجديدة: منح المشروعات فترة سماح لمدة 6 أشهر. 2- إعفاء المستثمرين من مقابل الصيانة في السنة الأولى للتشغيل.. وتخفيض قيمة مبلغ تأمين الإيجار ليكون 6 أشهر 3- تحصيل قيمة فترة السماح على أقساط سنوية بعد السنة الأولى ولمدة 3 سنوات بواقع شهرين لكل سنة. 4- أن تكون نسبة الزيادة السنوية للإيجار السنوي بواقع 10% كحد أقصى لمدة ثلاث سنوات. Advertisements 5 - بداية من السنة الثانية يتم سداد الإيجار على أقساط ربع سنوية تسدد مقدما بفترة سماح 90 يومًا. 6 - تخفيض قيمة مبلغ تأمين الايجار ليكون 6 أشهر يتم سداده عند التخصيص نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط. 7 - توحد بالمنطقة 107 مشروعات من تقدم لها نحو 30 فقط حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن المنطقة الاستثمارية بميت غمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.