شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: يتعين خفض الرسوم الجمركية لإبرام اتفاق المرحلة واحد التجارى مع أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس، إنه يتعين خفض الرسوم الجمركية كي يتم التوصل إلى اتفاق المرحلة واحد التجاري مع الولايات المتحدة.

وقال قاو فنج المتحدث باسم وزارة التجارة للصحفيين اليوم الخميس، إن الجانبين يحافظان على اتصال وثيق.

Advertisements

وبحث نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين التجاريين ليو خه الأسبوع الماضي بالهاتف "قضايا أساسية مثار قلق" مع الممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين.

وكان من المتوقع في البداية أن يكتمل اتفاق المرحلة واحد في نوفمبر، قبيل جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية المقرر فرضها في 15 ديسمبر.

وفي السابع من نوفمبر، قال قاو إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة إلغاء بعض الرسوم الجمركية الحالية على سلع بعضهما البعض بشكل متزامن للتوصل إلى اتفاق المرحلة واحد التجاري. لكنه أضاف أن من الممكن التفاوض على حجم الرسوم التي يجب أن تُلغى.