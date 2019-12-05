شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكى يصعد بدعم تفاؤل بشأن التجارة وأسهم الصلب تقود المكاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد المؤشر نيكي اليابانى عند الإغلاق اليوم الخميس، وقادت أسهم شركات صناعة الصلب المكاسب بعدما جددت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاؤل بشأن محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد المؤشر نيكي 0.71 بالمئة ليغلق عند 23300.09 نقطة ليتجاوز المتوسط المتحرك لخمسة وعشرين يوما عند 23275 نقطة وهو مستوى فني مهم.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.48 نقطة إلى 1711.41 نقطة أقل بقليل عن أعلى مستوى في 13 شهرا ونصف الشهر عند 1719.57 نقطة بلغه في نهاية الشهر الماضي.

وصعد المؤشر توبكس 30 الأساسي، المكون من أكبر 30 شركة على المنصة الرئيسية، 0.43 بالمئة مسجلا أعلى مستوى في 14 شهرا.

وقال ترامب إن المفاوضات مع الصين تمضي على نحو "جيد للغاية" مما عزز المعنويات الإيجابية التي تولدت بعد أن ذكر تقرير لوكالة بلومبرج أن واشنطن وبكين تقتربان من الاتفاق على حجم الرسوم الجمركية التي سيتم إلغاؤها.

وكانت أسهم شركات صناعة الصلب المستفيد الأكبر من موجة الصعود الأحدث للتفاؤل وتلقت دعما من رفع للتصنيف من شركة سمسرة.

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وقفز مؤشر قطاع الحديد والصلب في بورصة طوكيو 4.2 بالمئة وهو أكبر ارتفاع في 16 شهرا وكان الأفضل أداء بين 33 مؤشرا قطاعيا فرعيا.

وصعد سهم نيبون ستيل 6.7 بالمئة وارتفع سهم جيه.إف.إي هولدينجز 5.2 بالمئة وزاد سهم كوبي ستيل 4.3 بالمئة.

كما كانت شركات الاسمنت ضمن الأفضل أداء إذ تلقت الدعم من إعلان رئيس الوزراء شينزو آبي عن حزمة مالية بقيمة 120 مليار دولار.

وقفز سهم تايهيو للاسمنت 5.4 بالمئة وزاد سهم سوميتومو أوساكا أربعة بالمئة.

كما صعد العديد من أسهم شركات التكنولوجيا.

وعلى جانب آخر، انخفض سهم نينتندو 0.3 بالمئة بعدما أعلنت الشركة أمس أنها ستطلق جهاز سويتش للألعاب في الأسبوع المقبل في الصين.

وصعد السهم بالفعل في الجلسات الأخيرة بدعم من عوامل تشمل توقعات بشأن مثل هذا الإعلان وآمال تحقيق انتعاشة في الأرباح بفضله.