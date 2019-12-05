تجار: الجزائر تشترى قمح طحين من منشأ اختيارى فى مناقصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تجار أوروبيون اليوم الخميس، إن الديوان الجزائرى المهنى للحبوب اشترى كمية غير معلنة من قمح الطحين فى مناقصة دولية أُغلقت أمس الأربعاء.
وأفادت تقديرات تجارية أولية غير مؤكدة أن الكمية تتراوح بين 480 ألف طن و510 آلاف طن، لكن من المتوقع إعلان تفاصيل أكثر في وقت لاحق اليوم الخميس.
وحددت تقديرات التجار الأولية الأسعار عند ما بين 227 دولارا و228 دولارا للطن. وقال أحد التجار إن شحنة تم شراؤها بمبلغ 228.50 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.
ومن المتوقع أيضا صدور أرقام أكثر تفصيلا في وقت لاحق.
ولا تكشف الجزائر عن نتائج مناقصاتها وتعتمد تقارير الشراء على تقديرات تجارية.
والقمح مطلوب للشحن في فبراير 2020 ما عدا الوارد من أمريكا الجنوبية الذي ينبغي أن يُشحن في يناير 2020.
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