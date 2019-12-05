شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يهبط دون الدعم الإضافي– تحليل – 5-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتشكيله لتداولات سلبية قوية لنلاحظ تسلله دون الدعم الإضافي المستقر عدن 0.8471 معززا بذلك سيطرة الميل الهابط والمتوقع سابقا, تؤول التداولات السلبية بشكل عام لاستقرار السعر ضمن محاور القناة الهابطة لنتوقع بتجميعه لعزم سلبي جديد استهداف مستويات سلبية جديدة قد تبدأ من 0.8415 وصولا للدعم المحوري المتمركز عند 0.8315.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8480 و 0.8415

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط