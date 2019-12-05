شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتمسك بالمحاولات الصاعدة- تحليل - 5-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج بتداولات يوم أمس على استقراره ضمن محاور القناة الصاعدة مستعينا بذلك على إيجابية المتوسط المتحرك 55 نظرا لتشكيله لدعم إضافي عند 120.00, نلاحظ محاولة تجديد السعر للهجوم الصاعد بوصوله نحو 120.80 لنتوقع بتجميعه لعزم إيجابي جديد الوصول نحو الأهداف الرئيسية والتي تبدأ من 121.40 و 122.40 على التوالي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.00 و 121.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد