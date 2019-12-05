اليورو مقابل الين يتمسك بالمحاولات الصاعدة- تحليل - 5-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج بتداولات يوم أمس على استقراره ضمن محاور القناة الصاعدة مستعينا بذلك على إيجابية المتوسط المتحرك 55 نظرا لتشكيله لدعم إضافي عند 120.00, نلاحظ محاولة تجديد السعر للهجوم الصاعد بوصوله نحو 120.80 لنتوقع بتجميعه لعزم إيجابي جديد الوصول نحو الأهداف الرئيسية والتي تبدأ من 121.40 و 122.40 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.00 و 121.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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