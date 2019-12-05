الباوند مقابل الين يتجاوز الهدف الأول-تحليل - 5-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خرج سعر الزوج عن صمته الجانبي بتشكيله مؤخرا لموجه صاعدة قوية معززا بذلك سيطرة الميل الصاعد ولنلاحظ تجاوزه للهدف الأول المتمركز عند 142.60, نتوقع باستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, تشكيل السعر لاندفاع إيجابي جديد ليحاول بذلك الضغط على مستوى 143.80 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف التداولات الصاعدة خلال الفترة القادمة.
نتوقع أيضا تشكيل مستوى 141.50 لدعم إضافي ليؤكد بدوره احتجاز التداولات ضمن النطاق الصاعد وليزيد من فرص الوصول نحو المحطة التالية المقترحة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 141.90 و 143.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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