شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يبحث عن منفذ– تحليل - 5-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين عالق منذ تداولات يوم أمس بتذبذبه ما بين الحاجز المستقر عند 915.00 بينما يستمر المتوسط المتحرك 55 بتشكيله لدعم إضافي عند 883.00, لذلك سنبقى على الحياد لحين تجاوز السعر لأحدى هذه المحاور ولنؤكد بذلك الاتجاه العام لتداولات الفترة القادمة.
نكرر التنويه إلى أن اختراق المقاومة الحالية سيعزز سيطرة الميل الصاعد من جديد وليزيد ذلك من فرص تسجيل بعض الأهداف الإيجابية بدأ من 955.00 و 1025.00 على التوالي, أما الهبوط مجددا دون الدعم الحالي سيزيد من فرص استهدافه لمستويات سلبية قد تبدأ من 860.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 883.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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