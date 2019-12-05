شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس لا يزال سلبي– تحليل -5-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر النحاس موجه صاعدة لحظية ليختبر من خلالها محور المتوسط المتحرك 55 نظرا لتشكيله لمقاومة إضافية عند 2.6350, نذكر بأن الثبات المتكرر دون الحاجز الرئيسي المتمثل بمستوى 2.7000 يؤكد الاستمرارية السلبية لنتوقع بكسره لمستوى 2.6000 استئناف تسجيله للأهداف السلبية والتي قد تمتد نحو 2.5125 خلال الفترة المتوسطة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6350 و 2.5800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط