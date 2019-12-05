شكرا لقرائتكم خبر عن "سابتكو" تبيع 350 حافلة مستعملة بقيمة 32 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" عن توقيع عقد بيع لعدد من حافلاتها المستعملة إلى الشركة السعودية الاماراتية للنقل المتكامل "سيتكو" والتي تمتلك سابتكو 50% من رأسمالها.

وقالت سابتكو، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إنها قامت ببيع عدد 350 حافلة من نوع روزا من حافلات الشركة المستعملة الفائضة عن حاجتها بقيمتها الدفترية إلى "سيتكو".

وبحسب البيان، بلغت قيمة البيع الإجمالية للحافلات 32 مليون ريال، علماً بأن المتحصلات من بيع الأصول سيتم استخدامها في تمويل رأس المال العامل.

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وتجدر الإشارة إلى أن سابتكو حققت صافي أرباح بلغ 95 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 95.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع المصاريف الإدارية، ارتفاع تكاليف التمويل في الشركة التابعة، انخفاض الايرادات الأخرى، زيادة حصة الشركة في خسائر مشروع مشترك، وارتفاع الزكاة وضريبة الدخل.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 74.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 61.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 21.6%.