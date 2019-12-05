شكرا لقرائتكم خبر عن "سابتكو" تبيع 350 حافلة مستعملة بقيمة 32 مليون ريال والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" عن توقيع عقد بيع لعدد من حافلاتها المستعملة إلى الشركة السعودية الاماراتية للنقل المتكامل "سيتكو" والتي تمتلك سابتكو 50% من رأسمالها.
وقالت سابتكو، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إنها قامت ببيع عدد 350 حافلة من نوع روزا من حافلات الشركة المستعملة الفائضة عن حاجتها بقيمتها الدفترية إلى "سيتكو".
وبحسب البيان، بلغت قيمة البيع الإجمالية للحافلات 32 مليون ريال، علماً بأن المتحصلات من بيع الأصول سيتم استخدامها في تمويل رأس المال العامل.
وتجدر الإشارة إلى أن سابتكو حققت صافي أرباح بلغ 95 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 95.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع المصاريف الإدارية، ارتفاع تكاليف التمويل في الشركة التابعة، انخفاض الايرادات الأخرى، زيادة حصة الشركة في خسائر مشروع مشترك، وارتفاع الزكاة وضريبة الدخل.
وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 74.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 61.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 21.6%.
كانت هذه تفاصيل خبر "سابتكو" تبيع 350 حافلة مستعملة بقيمة 32 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.