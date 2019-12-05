شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد السعودية 0.4% في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع البنك الدولي في تقرير حديث له أن تحقق المملكة العربية السعودية نموا قدره 0.4% هذا العام.

وذكرت وكالة رويترز أن تلك التوقعات تقل عن التوقعات الرسمية بنمو اقتصاد المملكة بنحو 0.9%.

وحث البنك الدولي في التقرير دول مجلس التعاون الخليجي على إعطاء أولية للاستدامة البيئية بينما تعكف على تنويع اقتصاداتها لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط والغاز في حقبة أسعار منخفضة للطاقة.

وفي إطار استراتيجياتها للتنويع تعمد دول مجلس التعاون الست إلى حد كبير إلى تطوير صناعات ثقيلة تستخدم الطاقة بكثافة مثل قطاع البتروكيماويات.

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والدول الستة الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي هي السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

وأوصى البنك الدولي بإنشاء مؤسسات وممارسات لإدارة بيئية "فعالة"، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي كشف في تقرير له نشر في أكتوبر الماضي عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعام الحالي إلى 2.2%، وللعام القادم إلى 2.4%.

وأوضح الصندوق في التقرير أن رفع توقعاته سببه نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية والارتفاع المتوقع لإنتاج النفط، نتيجة الاتفاق بين أوبك وشركائها في هذا الشأن.

وتوقع الصندوق ارتفاع فائض الحساب الجاري في المملكة إلى 8.4%، من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و8.8%، العام المقبل، وذلك مقارنة بـ 2.2%، العام الماضي.