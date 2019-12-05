شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: 16.8 مليار دولار أرباح الشركات المدرجة ببورصات الخليج خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال تقرير لشركة كامكو للاستثمار إن إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تراجع في الربع الثالث من العام بنسبة 10.1% على أساس سنوي.

وأوضح التقرير الذي أطلعت عليه "أخبار اليوم" أن أرباح تلك الشركات بلغت 16.8 مليار دولار مقابل 18.7 مليار دولار في الربع الثالث من 2018.

وسجلت 4 من أصل 6 أسواق خليجية انخفاضاً سنوياً في أرباح الربع الثالث من 2019، حيث شهدت السعودية أكبر معدل تراجع بنسبة 25.4%، بحسب التقرير.

من جهة أخرى، ارتفعت أرباح كل من دبي والكويت خلال هذا الربع، خاصة دبي التي شهدت نمواً جيداً للأرباح خلال تلك الفترة المالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

أما فيما يتعلق بأرباح فترة التسعة أشهر الأولى من 2019، جاءت معدلات النمو مقاربة لتلك المسجلة في الربع الثالث من 2019، حيث تراجعت أرباح الشركات السعودية بحوالي الربع على أساس سنوي، في حين سجلت دبي أعلى معدلات النمو.

وأوضح التقرير أن الشركات المدرجة في بورصة الكويت سجلت نموا في صافي الربح 3.9% في الربع الثالث من 2019 بقيمة إجمالية 1.51 مليار دولار مقابل 1.46 مليار دولار.

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وساهم ارتفاع أرباح القطاعات الأربعة الكبرى على مستوى البورصة، وتحديدا البنوك والعقار والاتصالات والنقل في تسجيل نمو جيد في الأرباح بما ساهم في تعويض تراجع القطاعات الأخرى مثل قطاع الخدمات المالية والتأمين والطاقة والسلع الرأسمالية.

وكان لقطاع العقار التأثير الأكبر على إجمالي أرباح بورصة الكويت، حيث ارتفعت أرباح القطاع 4 أضعاف وبلغت 152.1 مليون دولار مقابل 47.7 مليون دولار في الربع الثالث من 2018.

وشهد قطاع العقار الخليجي، الذي يعد ثالث أكبر قطاعات السوق من حيث القيمة السوقية، انخفاضا 6.4% على أساس سنوي في صافي أرباح الربع الثالث من 2019 حيث بلغ 1.04 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار في الربع الثالث من 2018.

وكانت اثنتان من أكبر ثلاث شركات خاسرة ضمن هذا القطاع من الشركات السعودية بقيادة شركة إعمار المدينة الاقتصادية التي سجلت خسارة قدرها 53.8 مليون دولار، ثم شركة الاتحاد العقارية في دبي التي سجلت خسارة 22.2 مليون دولار والشركة السعودية جبل عمر للتطوير التي بلغت خسائرها 21.5 مليون دولار في الربع الثالث من 2019.

وواصلت دبي مكانتها الريادية كأكبر سوق عقاري في المنطقة حيث ساهم القطاع بأكثر من 60% من إجمالي الأرباح العقارية على دول مجلس التعاون الخليجي.

أما على صعيد قطاعات السوق الخليجي، أشار التقرير إلى أن أرباح قطاعين من أصل عشرة قطاعات كبرى، وهما قطاعا المواد الأساسية والمرافق العامة حيث شهدا تراجعا بمعدل ثنائي الرقم في الربع الثالث من 2019، الأمر الذي ساهم في انخفاض إجمالي الأرباح الفصلية للبورصات الخليجية عن تلك الفترة.

من جهة أخرى، شهد قطاعا البنوك والاتصالات نموا بنسبة 11% و3.4%، على التوالي، في الربع الثالث من العام 2019، بما ساهم جزئيا في تعويض بعض من تراجع أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية بصفة عامة.

وساهم قطاع البنوك 61% من إجمالي أرباح الشركات الخليجية في الربع الثالث من 2019. وارتفعت أرباح القطاع هامشيا مقارنة بالربع الثالث من 2018.

وتحسنت أرباح القطاع بنسبة 11% على أساس سنوي وبلغت 10.2 مليارات دولار مقابل 9.2 مليارات دولار في الربع الثالث من 2018. أما بالنسبة للنمو على أساس تسلسلي، ارتفعت الأرباح بنسبة 8.3% مقارنة بالربع الثاني من العام 2019.

تراجع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 14.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2019 وبلغ 15.8 مليار دولار أمريكي مقابل 18.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2018.