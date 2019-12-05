شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تسعى لتغطية تأمينية ضد مخاطر الهجمات الإرهابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مصدران إن شركة أرامكو السعودية تسعى لتغطية تأمينية من مخاطر الحرب والهجمات الإرهابية بعد الأضرار التي لحقت ببعض منشآتها النفطية في سبتمبر جراء هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ.

وأضافت المصادر أن أرامكو، أكبر شركة نفطية في العالم، تتطلع إلى تغطية من شركات تأمين من بينها تلك التي يوجد مقرها في لويدز أوف لندن وشركات أخرى في سوق لندن، بحسب وكالة رويترز.

وتسعى الشركة لتغطية تأمينية لمنشآت في المنطقة الشرقية بالمملكة، قلب صناعتها النفطية، حيث تضررت من هجمات إرهابية في سبتمبر الماضي.

وتعرضت أرامكو السعودية، في سبتمبر الماضي، لهجوم إرهابي، أدى لانخفاض إمدادات الزيت الخام بنحو 5.7 مليون برميل، تمثل 50% تقريباً من إنتاج الشركة؛ قبل أن تعود لمستوياتها الطبيعية لاحقا، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

وتتراوح خيارات التأمين المتاحة من تغطية ضد هجمات إرهابية أو تخريبية إلى تغطية كاملة، تتضمن الحرب أو الحرب الأهلية إلى جانب تعويض عن تكلفة تعطل الأنشطة.

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والتقديرات المبدئية لخسائر أرامكو في الهجوم على منشآتها تبلغ ملياري ريال (533 مليون دولار).

وقالت أرامكو في نشرة إدراجها المزمع هذا الشهر إنها لم تؤمن ضد كل المخاطر، وإن غطاءها التأميني قد لا يحميها من الإرهاب أو أعمال الحرب.

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