شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لمصرف الإنماء تشارك بإطلاق صندوق تطوير عقاري بـ17 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت شركة أم القرى السعودية للتنمية والإعمار وشركة الإنماء للاستثمار، وهي وحدة تابعة لمصرف الإنماء، صندوقاً للتطوير العقاري بقيمة 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار) اليوم يركز على عقارات في مكة.

وستقوم "صناديق الإنماء مكة للتطوير" الجديدة بتطوير سبعة أبراج فندقية ومجمعين تجاريين ضمن مشروع طريق الملك عبد العزيز في مكة بحسب ما ذكرت "رويترز".

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وهذه الشراكة تساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لإسكان المعتمرين والزوار، من خلال مشروعات التطوير التنموي والعمراني بمنطقة مكة المكرمة.

يشار إلى أن مصرف الإنماء حقق صافي أرباح بلغ 2.03 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 1.81 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.

وكان المصرف قد حقق أيضا صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 1.2 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2018.