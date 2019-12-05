شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال بنجران السعودية ينمو 14% خلال 4 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد قطاع الأعمال في منطقة نجران بالسعودية نمواً خلال الأربع سنوات الماضية بنسبة 16%.

وبلغت السجلات التجارية 22.78 ألف سجل، لعدد 21,945 مؤسسة و836 شركة خلال تلك الفترة، بحسب تصريحات ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار وفقاً للحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال خلال لقاء عقد مؤخراً بمنطقة نجران للحديث عن المحفزات التجارية والاستثمارية في منطقة نجران أن الوزارة أصدرت أكثر من 34 تشريعاً خلال عامين، أبرزها نظام التجارة الإلكترونية، الامتياز التجاري، الرهن التجاري، الإفلاس.

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وتابع الوزير: "نعمل على تعزيز التجارة الإلكترونية ومسايرة هذا النمط الجديد عالمياً، ومجلس التجارة الإلكترونية يعمل على 39 مبادرة".

وأشار الوزير، إلى ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 28%.

ولفت إلى أن رؤية المملكة تهدف إلى رفعها من 20% في 2016 إلى 35% بحلول 2030.

و"رؤية السعودية 2030" التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر أبريل 2016 هي خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.