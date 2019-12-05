شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع 473 مليون ريال في حسابات مستفيدي «حافز» والان نبدء بالتفاصيل

- 5 آلاف سعودي يلتحقون بسوق العمل خلال شهر نوفمبر

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم (الخميس)، أكثر من 473 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 311 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر نوفمبر 2019م.

وكشف "هدف"، أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 161.718 مستفيد ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 149.977 ألف مستفيد ومستفيدة، مبينا أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر نوفمبر، بلغ 5048 مستفيد ومستفيدة منهم 3051 إناث و1997 ذكور.