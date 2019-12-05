شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط قبيل محادثات أوبك في فيينا والان نبدء بالتفاصيل

انخفضت أسعار النفط في تداولات هادئة قبيل محادثات أوبك التي تُعقد في فيينا في وقت لاحق اليوم الخميس، لتقلص بعض المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة بفعل احتمال اتفاق المنتجين على مزيد من خفض الإنتاج وهبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 62.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش. وكان برنت قد صعد 3.6 بالمئة أمس الأربعاء.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 58.21 دولار للبرميل. وكانت قد صعدت 4.2 بالمئة أمس الاربعاء.

وعادت الأسعار الآن تقريبا إلى مستوياتها قبل أسبوع، قبل أن تتراجع بفعل عدم إحراز تقدم على صعيد وضع حد للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة المستمرة منذ 17 شهرا والتي أثرت في النمو العالمي والطلب على النفط.

وتحول اهتمام المستثمرين إلى اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين، من بينهم روسيا، واحتمال الاتفاق على مزيد من خفض الإنتاج.