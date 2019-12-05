شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: وزير النفط الإيرانى سيجتمع مع أمين عام أوبك فى فيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع اليوم الخميس، إن وزير النفط الإيرانى بيجن زنغنه سيجتمع مع أمين عام منظمة أوبك محمد باركيندو. ولم يتحدث زنغنه للصحفيين إبان وصوله إلى فيينا لحضور قمة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

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