شكرا لقرائتكم خبر عن "عمان بلد الابتسامات العربية".. شعار حملة سياحية للسلطنة فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد سلطنة عمان للقيام بحملة ترويجية لمقاصدها السياحية المختلفة داخل ألمانيا والدول الناطقة باللغة الألمانية تحت شعار "عمان بلد الابتسامات العربية".
وتأتى تلك الحملة بالتزامن مع اختيار سلطنة عمان ضيف الشرف لبورصة السياحة الدولية في برلين القادمة ITB 2020، والتي ستعقد في أرض معرض برلين خلال الفترة من 4 حتى 8 مارس 2020
ومن المتوقع أن يزداد عدد السياح القادمين إلى سلطنة عُمان بمعدل نمو سنوي نسبته 5٪ بين عامي 2018 و2023 ليصل إلى 3.5 مليون سائح، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن سوق السفر العربى، تشير كوليرز انترناشونال شريك الأبحاث الرسمي لسوق السفر العربي أن هذه الزيادة تأتي بدعم من ارتفاع عدد السياح الهنود المسافرين إلى عُمان والذين شكلوا 21٪ من إجمالي عدد السياح القادمين من خارج السلطنة عام 2018.
فضلاً عن زيادة أعداد القادمين من المملكة المتحدة بنسبة 9% وألمانيا بواقع 7% والفلبين 6% والإمارات 6%، وهو ما يعزز من هذا النمو الذي تشهده عُمان بالتزامن مع أعمال التوسعة في مطار مسقط الدولي، وزيادة عدد رحلات الطيران من وإلى السلطنة والتسهيلات الجديدة المتعلقة بمنح التأشيرات الإلكترونية وتأشيرات الزيارة القصيرة.
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