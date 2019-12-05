شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأدنى له في شهرين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن النصف الثاني من شهادة نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارليس أمام الكونجرس الأمريكي في واشنطون.

في تمام الساعة 05:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.1084 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1078، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1087، بينما حقق الأدنى له عند 1.1078.

هذا وتتطلع الأسواق عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة طلبات المصانع والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 1.3% في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد تعكس القراءة السنوية الغير معدلة موسمياً تقلص التراجع إلى 4.7% مقابل 5.4% في أيلول/سبتمبر، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو ككل والتي قد توضح تراجع 0.4% مقابل ارتفاع 0.1% في أيلول/سبتمبر.

وفي نفس السياق، قد توضح القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو ككل تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.2% مقابل 3.1% في أيلول/سبتمبر، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهاية للتغير في التوظيف أيضا لمنطقة اليورو ككل والتي قد تعكس استقراراً عند 0.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للربع الثالث ومقابل 0.2% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي.

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كما يترقب المستثمرين للكشف عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ككل عن الربع الثالث والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 0.2% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للربع الماضي والقراءة السابقة للربع الثاني، كما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.2% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة ومقابل 1.1% في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني.

ويأتي ذلك بالتزامن فعليات اجتماعات وزراء المالية لمنطقة اليورو إكوفين في بروكسل والتي يحضرها وزراء المالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل مناقشة العديد من القضايا المالية مثل آليات دعم اليورو والتمويل الحكومي، وتعد تلك الاجتماعات مغلقة ولا يسمح لوسائل الإعلام بنقلها، إلا أن المسئولين عادتاً مع يجرون أحاديث صحفية مع وسائل الإعلام على مدار اليوم.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي مع نهاية الشهر الماضي والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع ألفان طلب إلى 215 ألف طلب مقابل 213 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 23 من الشهر الماضي ارتفاعاً بواقع 20 ألف طلب إلى 1,660 ألف طلب مقابل 1,640 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 48.7$ مليار مقابل 52.5$ مليار في أيلول/سبتمبر، وقبل الكشف عن قراءة طلبات المصانع والتي قد توضح ارتفاع 0.3% مقابل تراجع 0.6% في أيلول/سبتمبر، وصولاً إلى إلقاء نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية راندال كوارليس شهادته حيال الإشراف والتنظيم أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.