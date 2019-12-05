شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار النفط متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار للجلسة السادسة على التوالي والأنظار على اجتماع أوبك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية ضمن عمليات تصحيحية بعد عكست بالأمس أفضل أداء يومي لها في ثلاثة أشهر متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي من الأعلى له منذ 15 من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة عالمياً، ووسط تسعير تطورات الحرب التجارية بين واشنطون وبكين والتطلع لاجتماع أوبك في فيينا.

وفي تمام الساعة 04:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم كانون الثاني/يناير 0.26% لتتداول عند مستويات 58.21$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.36$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 58.43$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شباط/فبراير 0.05% لتتداول عند 62.94$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.97$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 63.00$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار 0.03% إلى مستويات 97.56 مقارنة بالافتتاحية عند 97.59، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 97.65.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم للكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 48.7$ مليار مقابل 52.5$ مليار في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي مع نهاية الشهر الماضي والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع ألفان طلب إلى 215 ألف طلب مقابل 213 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 23 من تشرين الثاني/نوفمبر ارتفاعاً بواقع 20 ألف طلب إلى 1,660 ألف طلب مقابل 1,640 ألف طلب، ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد توضح ارتفاع 0.3% مقابل تراجع 0.6% في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الأربعاء الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر عجز بواقع 4.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر مقابل فائض 1.6 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى عجز 1.6 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 447.1 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 3% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما تابعنا أيضا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 3.4 مليون برميل، لتظل المخزونات 4% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 3.1 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 11% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وبالنظر إلى تطورات الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، فقد تابعنا بالأمس تقرير وكالة برلومبيرج الإخبارية والتي تطرقت لقرب توصل واشنطون وبكين على اتفاق حيال حجم الرسوم الجمركية التي سيتم التراجع عنها في يعرف بالاتفاق التجاري الأولى وذلك وفقاً لمصادر مطلعة أفادت بلومبيرج، وفي نفس السياق، نوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا بالأمس لكون المحادثات التجارية مع الصين تسير على ما يرام.

وجاءت تلك التطورات عقب ساعات من أعرب ترامب الثلاثاء الماضي عن كونه يفضل بشكل أو بأخر تأجيل إبرام صفقة تجارية مع الصين لبعد الانتخابات الرئاسية 2020، مع أفادته بأن بكين تريد إبرام صفقة في الوقت الراهن مع واشنطون وأنه "سنرى إذا ما كانت الصفقة ستكون صحيحة أم لا"، وتترقب الأسواق حالياً لقرار واشنطون بحلول 15 من هذا الشهر من عدمه حيال تفعيل زيادة الرسوم الجمركية 15% على بضائع صينية بقيمة 160$ مليار.

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على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر منتج لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك تدرس زيادة إنتاجها النفطي في حالة استمرار بعض أعضاء أوبك بعد الالتزام باتفاق خفض الإنتاج من منظمة وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها والذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى آذار/مارس المقبل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد المملكة العربية السعودية للطرح الأولى لشركة النفط العملاقة السعودية أرامكو والتداول عليها في البورصة السعودية وسط تطلع الرياض إلى جمع أكثر من 25$ مليار، ووسط تطلع الأسواق إلى فعليات اجتماع منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم في العاصمة النمساوية فيينا.

ونود الإشارة لكون وزير الطاقة الروسي إلكسندر نوفاك أعرب الثلاثاء الماضي عن كونه يتوقع أن يكون اجتماع منظمة أوبك وحلفائها بناء مع أفادته بأن روسيا لم تحدد موقفها بعد حيال ذلك الاجتماع، مع أفادته بأن بلاده تهدف إلى الالتزام كلياً باتفاق خفض الإنتاج خلال هذا الشهر بعد أن تجاوزت الشهر الماضي مستويات الإنتاج الخاصة بها، ومضيفاً أن روسيا ستبحث استثناء مكثفات الغاز الروسي من تخفيضات الإنتاج النفطي المقررة.

ويذكر أن بيانات وزارة الطاقة الروسية أوضحت مؤخراً أن إنتاج روسيا النفطي ارتفع خلال تشرين الثاني/نوفمبر إلى 11.244 مليون برميل من 11.229 مليون برميل في تشرين الأول/أكتوبر، ونود الإشارة لكون العقود الآجلة لأسعار النفط شهدت في أخر جلسات الأسبوع والشهر الماضي أسوء أداء يومي لها منذ 17 من أيلول/سبتمبر مع تراجع خام نيمكس بنحو الخمسة بالمائة وتراجع خام برنت بنحو الأربعة بالمائة آنذاك.

وجاء ذلك عقب أعرب وزير الطاقة الروسي نوفاك الجمعة الماضية أنه من الأفضل تأجيل اتخاذ قرار تمديد أجل اتفاق خفض الإنتاج من قبل منظمة أوبك وحلفائها للفترة التي تسبق شهر نيسان/أبريل المقبل، الأمر الذي عكس إمكانية عدم اتفاق الدول الأعضاء لدى منظمة أوبك وحلفائها على تمديد أجل الاتفاق،

وفي المقابل، تابعنا مؤخراً أعرب وزير النفط العراقي ثامر الغضبان عن كون أوبك وحلفائها سيبحثون التوسع في اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 0.4 مليون برميل إلى 1.6 مليون برميل بحلول مطلع آذار/مارس، وذلك مع أفادته بأن الإضرابات التي تشهدها العراق لم تؤثر على إنتاج بلاده النفطي أو التصدير.

ويذكر أن بعض التقرير تطرقت مؤخراً لكون مندوبي الدول الأعضاء لمنظمة أوبك وحلفائهم المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا، قد أعربوا الأسبوع الماضي عن كون فائض إنتاج النفط خلال النصف الأول من العام المقبل 2020 سوف يعادل العجز المتوقع خلال النصف الثاني من العام القادم، وأنه وفقاً لدلك فمن المتوقع أن يكون سوق النفط متوازناً خلال 2020.

على الصعيد الأخر، فقد أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي الأسبوع الماضي بأن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سجل مؤخراً مستوى قياسي جديد ليعكس الأعلى له على الإطلاق عند 12.9 مليون برميل يومياً مع ارتفاعه خلال الآونه الأخيرة بواقع 100 ألف برميل يومياً، كما تطرقت الإدارة آنذاك لكون صادرات الولايات المتحدة من النفط ارتفعت إلى 3.48 مليون برميل يومياً أو بواقع 453 ألف برميل يومياً وارتفعت وارداتها إلى 6.19 مليون برميل أي بواقع 217 ألف برميل يومياً.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الأربعاء الماضي، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى إجمالي 668 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 27 من الشهر الماضي، موضحة الأدنى لها منذ نيسان/أبريل من 2017 وذلك مقارنة مع نحو 887 منصة عاملة في نفس الفترة من العام الماضي 2018، لتعكس سادس تراجع أسبوعي وتراجعها الشهري الثاني عشرة على التوالي.