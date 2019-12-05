شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يفقد العزم – تحليل - 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس زوج الدولار مقابل الين مستوى 108.40 يوم أمس وارتد صعوداً ليختبر المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك فقد عزمه الإيجابي ليدخل مناطق التشبع في الشراء، مما يدعم فرص الارتداد هبوطاً لاستئناف التداولات السلبية، ويحتاج السعر لكسر المستوى المذكور لتأكيد امتداد الموجة الهابطة لتصل إلى 107.45.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم نشهد اختراقاً واضحاً لمستوى 109.33 والثبات بإغلاق يومي فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.00 والمقاومة 109.33
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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