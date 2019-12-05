شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك تحت الضغط السلبي – تحليل - 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض زوج الدولار مقابل الفرنك يوم أمس ليقترب مجدداً من هدفنا المنتظر عند 0.9836، ويتذبذب حول 0.9880 الآن، بانتظار استئناف المحاولات السلبية خلال الجلسات القادمة لملامسة الهدف المذكور، مع التذكير بأن تجاوز هذا المستوى سيقود السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض واستهداف مناطق 0.9712 على المدى القريب.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن صمود مستوى 0.9836 أمام الضغط السلبي سيدفع السعر للارتداد صعوداً والتوجه نحو مناطق 0.9990 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9820 والمقاومة 0.9920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط