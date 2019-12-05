شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي مستقر – تحليل - 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي فوق المتوسط المتحرك 50، ويستمر بالتحرك داخل القناة الصاعدة، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مناطق 0.7015 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستوى 0.6755 لاستمراره.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6800 والمقاومة 0.6900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد