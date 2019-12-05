شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتعافى – تحليل - 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليخترق مستوى 62.50 ويغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام تحقيق أهداف إيجابية تصل إلى 65.40.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 62.50 والثبات دونه من جديد.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.50 والمقاومة 64.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد