شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق مكاسب قوية – تحليل - 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر سعر النفط فوق مستوى 57.40 بعد الارتفاع القوي الذي شهده يوم أمس، مؤكداً التوجه نحو تحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الفترة القادمة، ونتوقع التوجه نحو مناطق 60.90 بشكل رئيسي.

لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، حيث يتحرك السعر داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 57.40 والثبات دونه سيضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 60.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد