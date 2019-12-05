شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف الانخفاض – تحليل - 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس ليبدأ الضغط على مستوى 16.85، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 16.33 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا السلبية بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 17.25.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.60 والمقاومة 17.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط