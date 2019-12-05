الذهب يحتاج لحافز سلبي – تحليل - 05-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب حول مستوى 1475.00 منذ يوم أمس، ويحتاج السعر للحصول على حافز سلبي لدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 1489.00.
أهدافنا السلبية تبدأ باختبار مستوى 1447.00، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1413.10 كمحطة تالية، بينما يمثل اختراق 1489.00 مفتاح إيقاف التصحيح الهابط الحالي واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1455.00 والمقاومة 1490.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي
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