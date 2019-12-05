شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يتكبّد خسائر قوية – تحليل - 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بقوة يوم أمس ليكسر مستوى 1.3240 ويستقر دونه، ويبدأ اليوم بمزيد من الانخفاض ليقدّم إشارات على تحول المسار اللحظي وقصير الأمد نحو الانخفاض، في طريقه لزيارة مناطق 1.3015 خلال الفترة القادمة.
وبالتالي، سيكون الاتجاه الهابط متوقعاً لهذا اليوم، وكسر مستوى 1.3155 سيعزز التوقعات بتحقيق الهدف المذكور أعلاه، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستويات 1.3240 ثم 1.3295 والثبات فوقها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3100 والمقاومة 1.3240
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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