شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينجح بالاختراق – تحليل - 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار من اختراق مستوى 1.3045 واستقر بإغلاق يومي فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1.3180، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.3380.
وبالتالي، سيبقى الميل الصاعد مرجحاً على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم كسر مستوى 1.2960 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3045 والمقاومة 1.3200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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