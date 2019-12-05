شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواجه مقاومة قوية – تحليل - 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج اليورو مقابل الدولار مقاومة قوية عند مستوى 1.1105 يوم أمس، ويحاول اكتساب العزم الإيجابي الآن في محاولة لاستئناف الميل الصاعد واختراق المستوى المذكور لفتح الطريق أمام زيارة مستوى 1.1180 الذي يمثّل هدفنا التالي.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد بثبات السعر فوق مستوى 1.1065، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1000 والمقاومة 1.1160
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو يواجه مقاومة قوية – تحليل - 05-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.