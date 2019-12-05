شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواجه مقاومة قوية – تحليل - 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج اليورو مقابل الدولار مقاومة قوية عند مستوى 1.1105 يوم أمس، ويحاول اكتساب العزم الإيجابي الآن في محاولة لاستئناف الميل الصاعد واختراق المستوى المذكور لفتح الطريق أمام زيارة مستوى 1.1180 الذي يمثّل هدفنا التالي.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد بثبات السعر فوق مستوى 1.1065، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1000 والمقاومة 1.1160

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد