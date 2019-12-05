شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة (OOREDOO) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاربعاء، لينهي الجلسة عند مستوى 746 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 746 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 730 فلس كمستوى اول ثم 700 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 780 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 730 فلس وبين مستوى المقاومة هو 750 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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