شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكويت و الشرق الأوسط للإستثمار (KMEFIC) يخسر مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث انهى تداولات امس الاربعاء عند مستوى 827 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يواصل السهم عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 800 فلس كمستوى اول ثم 730 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 850 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 816.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 830.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط