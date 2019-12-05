شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بيت الأوراق المالية (SECH) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم مكاسب كبيرة خلال رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث انهى تداولات امس الاربعاء عند مستوى 42٫30 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 40٫10 فلس، ليستقر بذلك اعلى متوسطة المتحرك لـ 20 يوم، وفي ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة القوي عند 45 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 40٫50 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 41٫50 وبين مستوى المقاومة هو 44٫0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد