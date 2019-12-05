شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كي جي ال لوجستيك (LOGISTICS) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء الماضي، حيث أغلق امس الاربعاء عند مستوى 36 فلس، في ظل اختراق السهم لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير خلال الأسبوع الحالي للوصول لمستوى الدعم 34٫50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 37 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 35.5 وبين مستوى المقاومة هو 36.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط