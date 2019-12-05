شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مركز سلطان للمواد الغذائية (SULTAN) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث أغلق عند مستوى 52 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 54 فلس، وبالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح خلال الايام والاسابيع القادمة قد تصل به لمستوى 50 فلس ثم 44 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 54 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 51.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 52.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط