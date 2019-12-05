شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يدشن مشروعات بتكلفة تجاوزت 3.4 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، 40 مشروعاً مائياً لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بتكلفة إجمالية تجاوزت 3.4 مليار ريال.

وقام بوضع حجر الأساس لمشروعين يهدفان إلى إيصال المياه المحلاة إلى 540 ألف مستفيد، وذلك بتكلفة مالية بلغت 362 مليون ريال، بحسب بيان وزارة البيئة والمياه والزراعة على موقعها الإلكتروني.

كما قام باستبدال خطوط نقل المياه بتكلفة مالية تجاوزت 1.5 مليار ريال لضمان جودة الخطوط وزيادة السعة التصميمية، فضلا عن تنفيذ 23 مشروعًا للصرف الصحي بتكلفة مالية تجاوزت 987 مليون ريال لخدمة 31 حياً.

وذكرت الوزارة، أنه تم تنفيذ 15 مشروعاً مائياً بتكلفة مالية تجاوزت 600 مليون ريال، تضمنت أكثر من 11 ألف توصيلة منزلية وشبكات بأطوال تصل إلى 400 كم، تهدف لخدمة أكثر من 647 ألف مستفيد في منطقة الرياض.

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وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تدعيم منظومة الخزن الاستراتيجي بـ6 خزانات جديدة بسعة مليون متر مكعب إضافي، فضلا عن تنفيذ 23 مشروعاً للصرف الصحي بتكلفة مالية تجاوزت 987 مليون ريال لخدمة 31 حياً، لافتا إلى وضع حجر الأساس لمشروعين مائيين بمنطقة الرياض.

وبافتتاح هذه المشاريع ستبلغ كميات المياه الواردة إلى مدينة الرياض أكثر من 3 ملايين م3 يومياً، وبالتالي سترتفع نسبة تغطية خدمات المياه إلى أكثر من 95% وحوالي 57% لخدمات الصرف الصحي، بحسب البيان.وأطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مارس الماضي 4 مشاريع كبرى في مدينة الرياض بـ 86 مليار ريال.

وشملت المشاريع "حديقة الملك سلمان" و"الرياض الخضراء" و"المسار الرياضي" و"الرياض آرت".

وتهدف المشروعات إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الرياض 16 ضعفاً، عبر إنشاء أكبر حدائق المدن في العالم، وزارعة أكثر من 7 ملايين ونصف المليون شجرة في كافة أنحاء مدينة الرياض.