شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة الحبوب يتوقع جذب استثمارات جديدة بعد مبادرة الـ100 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد طارق حسانين رئيس غرفة الحبوب في اتحاد الصناعات، بالمبادرة التي أطلقتها الحكومة لتوفير 100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه يسعي إلى دعم وتشجيع الاستثمار الصناعي.

وأضاف حسانين، أن ضخ استثمار صناعي جديد كان يتطلب حل وإزالة العوائق والمشكلات التي تواجه المستثمرين الحاليين، ومثل هذه المبادرات ستخلق طفرة كبيرة للقطاع الصناعي السنوات القادمة، وسترفع معدلات نمو القطاع الصناعي بصورة غير مسبوقة.

وأكد أن هذه المبادرة تتزامن مع تنفيذ البرنامج الرئاسي لتوفير أكثر من 4500 مصنع جديد تساهم فى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات اقتصادية مختلفة فى مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.

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وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، قال إن البنك المركزي والبنوك ستوفر دعما بمبلغ 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتعلقة بقطاع الصناعة، وهذه خطوة كبيرة للغاية، من قبل البنك المركزى ووزارة المالية

وأعلن محافظ البنك المركزى فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك 96 ألف مؤسسة صناعية ستستفيد من هذه المبادرة، مؤكدًا أن البنوك جاهزة تماماً لتوفير أى أحجام من التمويل، وهناك سيولة متوافرة.

وقال إنه فيما يتعلق بمبادرة المصانع المتعثرة، فقد تم توجيه البنوك بإزالة الفوائد المتراكمة من هذه المصانع المتعثرة، والتي تصل لـ31 مليار جنيه بجانب إزالتهم من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، لافتا إلى أن هناك 5184 مصنعا متعثرا.