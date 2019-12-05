شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء حيث أغلق عند مستوى 6644 نقطة، في ظل استمرار تداول مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالمؤشر لمستوى الدعم 6550 نقطة كمستوى اول ثم 6300 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6800 نقطة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,615 بينما مستوى المقاومة هو 6,659 نقطة